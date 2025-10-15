حورية فرغلي بإطلالة كاجوال.. ما سر ارتدائها الجاكيت الجينز؟

تألقت الفنانة حورية فرغلي، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت حورية مرتدية جامبسوت باللون الأخضر، ونسقت معه جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود.

وفقا لموقع "Quora"، الجاكيت الجينز من القطع الأساسية في خزانة الملابس، لما يتمتع به من مرونة عالية في التنسيق مع مختلف الإطلالات، فهو يناسب الملابس الكاجوال، ويمكن تنسيقه بسهولة مع فساتين أو جامبسوت لإطلالة عملية وأنيقة.