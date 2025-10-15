إعلان

الأزرق يليق بها.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا

كتب : أسماء مرسي

04:00 م 15/10/2025
خطفت المطربة يارا الأنظار بإطلالة ملكية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت يارا مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، تميز بأنه بقصة الكب، منفوش من أسفل ومزين بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:
الفستان من توقيع دار الأزياء "maison7dubai".

تسريحة الشعر بواسطة المصفف وسيم عركوس.

والمكياج من تنفيذ صالون فادية المندلق بدبي.

المجوهرات من تصميم دار "samrajewellery"، هي دار مجوهرات فاخرة تأسست في دبي سنة 1941.

المطربة يارا إطلالة يارا إطلالة ملكية أنيقة

