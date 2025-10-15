الأزرق يليق بها.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة يارا

من السخرية إلى الشهرة.. 15 صورة لمشاهير تعرضوا للتنمر لأسباب غريبة



خطفت المطربة يارا الأنظار بإطلالة ملكية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت يارا مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، تميز بأنه بقصة الكب، منفوش من أسفل ومزين بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع دار الأزياء "maison7dubai".

تسريحة الشعر بواسطة المصفف وسيم عركوس.

والمكياج من تنفيذ صالون فادية المندلق بدبي.

المجوهرات من تصميم دار "samrajewellery"، هي دار مجوهرات فاخرة تأسست في دبي سنة 1941.