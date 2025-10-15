بصيحة الظهر المكشوف.. كيف نسقت مهيرة عبد العزيز إطلالتها؟
كتب : أسماء مرسي
ظهرت الممثلة الإماراتية مهيرة عبد العزيز بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أطلت مهيرة مرتدية فستان طويل باللون الأخضر الفاتح بقصة انسيابية على الجسم وبصيحة الظهر المكشوف.
واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بدرجات الألوان الترابية.
واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.
ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون البيج.
وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقلادة.
وفقا لموقع "bijondo"، يعتبر اللون الأخضر الفاتح لونا ناعما وأنيقا، يضيف لمسة من الرقة والأنوثة إلى الإطلالة، كما يسهل تنسيقه مع درجات البيج والذهبي والأبيض.
بالإضافة إلى أنه الألوان التي تضيف إشراقا على الوجه، خاصة لأصحاب البشرة الفاتحة.