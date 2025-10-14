تسنيم مطر تخطف الأنظار بـ "الأحمر الناري"- سر اللوك
كتبت- شيماء مرسي
07:20 م 14/10/2025
ظهرت الفنانة تسنيم مطر بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
وارتدت تسنيم فستان طويل باللون الأحمر الناري، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بواسطة "bdallamostafa4".
واختارت تسنيم أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة يوسف صلاح.
وزينت يارا إطلالتها باكسسوارات ماسية مكونة من حلق وخاتم.