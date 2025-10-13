إعلان

حنان مطاوع بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

02:43 م 13/10/2025
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، يضفي المكياج الترابي لمسة من الجاذبية والأناقة على المرأة ويمنحها إشراقة طبيعية.

وارتدت حنان قميص مزينا بالورود ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأخضر الفاتح وتوب باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت حنان إطلالتها باكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق.

واختارت حنان أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

حنان مطاوع إطلالة جذابة أحدث ظهور

