بوسي بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

تألقت المطربة بوسي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت بوسي مرتدية توب باللون النبيتي ونسقت أسفله "شورت" قصير باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون النبيتي، وكلاتش وقبعة باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، عدة أساور، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "octet"، اللون النبيتي يتميز بأناقته وجاذبيته التي تضفي على الإطلالة مظهرا أنيقا وجذابا، كما أنه يُبرز جمال البشرة.

إضافة إلى ذلك، يتمتع هذا اللون بقدرته على التنسيق بسهولة مع الإكسسوارات، كما فعلت المطربة بوسي.