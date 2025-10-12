إعلان

إنجي علاء بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

04:00 م 12/10/2025
    إنجي علاء بإطلالة جذابة في أحدث ظهور
    إنجي علاء

أطلت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "kingdomofwhite"، يمنح اللون الفضي المرأة مظهرا أنيقا وجذابا، كما إنه يتناسب مع جميع ألوان البشرة.

وارتدت إنجي بفستان طويل "كت" باللون الفضي اللامع، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وساعة يد وأسورة وخاتم.

