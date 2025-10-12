إنجي علاء بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟

أطلت الكاتبة إنجي علاء بإطلالة جذابة وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "kingdomofwhite"، يمنح اللون الفضي المرأة مظهرا أنيقا وجذابا، كما إنه يتناسب مع جميع ألوان البشرة.

وارتدت إنجي بفستان طويل "كت" باللون الفضي اللامع، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وساعة يد وأسورة وخاتم.