إطلالات لا تُنسى.. 6 نجمات عربيات كسرن القواعد بإطلالات جريئة

عالم الموضة لا يعرف التكرار، والنجمات العربيات أثبتن هذا العام أن الجرأة يمكن أن تكون مرادفًا للأناقة.

فا هناك إطلالات غير تقليدية جمعت بين التميّز والثقة، استطاعت، ومن أبرز هذه الإطلالات نجمات سرقن الأضواء وأصبحن حديث الجمهور بإطلالات جريئة خارجة عن المألوف.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي "لايف ستايل" أبرزهم وفق ما جاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.

إليك أبرزهن:

بسمة بوسيل

أطلت بسمة بوسيل بفستان أسود من الدانتيل اللامع، تميّز بقصّاته الجريئة وحزام مفتوح من عند عند الصدر أبرز رشاقتها.

اختارت تسريحة شعر مرفوعة ومكياج عيون سموكي زاد من حدة الإطلالة، لتجسد أنوثة قوية وحضورًا لافتًا في كل تفاصيلها.

هيفاء وهبي

لفتت الأنظار بفستان فضي معدني بقماش عاكس للضوء، مزين بشق جانبي طويل يبرز أنوثتها بأسلوب راقٍ.

أضافت لمسة من الفخامة بمجوهرات ماسية وتسريحة شعر مموجة منسدلة، لتؤكد أنها ما زالت أيقونة الجرأة والأناقة في آن واحد.

رانيا يوسف

اختارت رانيا يوسف فستانًا باللون الأسود من الساتان اللامع، جاء بقصة مميزة مع فتحة صدر وساق جريئة.

الإطلالة جمعت بين الجرأة والأنوثة الصارخة، وأكملتها بمكياج دافئ وتسريحة شعر منسدلة ببساطة متقنة.

مي عمر

تألقت بفستان باللون الوردي الباستيل جاء بتصميم عصري من الكتف إلى الأرض.

الإطلالة جمعت بين النعومة والرقي، مع مكياج ناعم وتسريحة مموجة منحتها لمسة من الرومانسية الفاتنة.

درة زروق

اختارت درة فستانًا أسود كلاسيكيًا من الليكرا كت، تداخلت فيه تفاصيل عند الأكتاف لتمنحه طابعًا دراميًا راقيًا.

بدت الإطلالة فخمة وراقية، لتؤكد أن الجرأة لا تعني الابتذال بل توازنًا بين التميّز والذوق الرفيع.

نادين نجيم

ظهرت بفستان بني براق بقصة الكورسيه، أظهر قوامها المثالي وأضاف لمسة من الفخامة الهوليوودية.

اختارت مكياجًا برونزيًا متوهجًا وتسريحة شعر ملساء للخلف، فبدت كنجمة عالمية تسير بخطى واثقة على السجادة الحمراء.