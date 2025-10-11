"سحر اللون الأخضر".. جومانا مراد بفستان أنيق

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت جومانا فستان متوسط الطول باللون الأخضر بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بأزرار ذهبية اللون.

واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها من تنفيذ خبير التجميل أحمد الخواجة.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة بنقشة النمر.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

وفقا لموقع "World Fashion"، اللون الأخضر من الألوان التي تمنح شعورا بالهدوء والراحة، لذلك فإن ارتداء فستان بهذا اللون يضفي على الإطلالة مظهرا أنيقا وجذابا.

إضافة إلى ذلك، يتميز اللون الأخضر بتنوع درجاته التي تناسب مختلف ألوان البشرة، كما أنه يُضفي لمسة فريدة عند تنسيقه مع الإكسسوارات الفضية، كما فعلت الفنانة جومانا مراد.