"فستان مزين بالورود".. داليا البحيري تخطف الأنظار بإطلالتها

تألقت الفنانة داليا البحيري بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت داليا مرتدية فستان طويل بقصة واسعة مزين بنقشة الورورد، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

ارتداء فستان مزين بالورود يمنح الإطلالة طابعا ناعما، ويضفي لمسة من الرقي والأناقة لمرتديه، إضافة إلى ذلك، هذا الفستان يمكن تنسيقه بسهولة مع مختلف الإكسسوارات، وفقا لموقع "smcfashion".