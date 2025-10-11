وئام مجدي بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

الأبيض يليق بها.. ندى كوسا تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور



تألقت الفنانة وئام مجدي بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت وئام مرتدية فستان طويل باللون الفضي مزين بتطريزات لامعة، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق.

ارتداء فستان باللون الفضي اللامع يمنح مرتديه إطلالة مميزة، ويجذب الأنظار، بالإضافة إلى ذلك، هذا اللون يتناسب مع مختلف درجات البشرة ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بألوان متعددة، وفقا لموقع "silkfred".