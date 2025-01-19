بـ قلادة وحلق وفورير.. مصممة أزياء تنتقذ إطلالة الفنان في joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

أثار المطرب أحمد سعد يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة غريبة في "joy Awards"، في دورته الخامسة بالرياض وصفها البعض بـ"النسائية".

وعلقت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ مصراوي، على إطلالة الفنان أحمد سعد، قائلة: "ظهر بلوك مختلف وغير تقليدي، حيث ارتدى بالطو طويلا من الفرو باللون الأسود، ونسق مع إطلالته تيشرت وبنطلون بنفس اللون".

وتابعت مصممة الأزياء: "كما أضاف إلى إطلالته قلادة وحلقا، ما زاد من الجدل حول اختياره لهذه الإطلالة".

ودائما ما يعتاد أحمد على الظهور في حفلاته الغنائية والمناسبات الفنية المختلفة بإطلالات غريبة تثير الجدل.