لوك جريء.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور

7 صور ومعلومات عن إطلالة بلقيس في أحدث ظهور لها



ظهرت المطربة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

أطلت هيفاء بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي والأزرق ونسقت مع إطلالتها قفازات بنفس اللون.

وفقا لـ "makeyourimage"، اللون الأسود كلاسيكي يمنح الإطلاقة رقي وجاذبية في كل الأوقات والمناسبات، كما أنه الأسود يساعد على إظهار القوام بشكل أنحف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز ملامح وجهها.

واختارت هيفاء أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود يتماشى مع إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.