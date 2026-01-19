إطلالة رياضية أنيقة.. مي سليم بلوك كاجوال مميز

7 صور ومعلومات عن إطلالة بلقيس في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة رياضية كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت مي توب كروب توب "كت" باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

وفقا لـ "preview"، اللون الأبيض يعطي مظهرا جذابا وأنيقا، كما أنه يمكن ارتدائه مع البناطيل الجينز والجيب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت مي أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بشكل أنيق وجذاب.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض يتماشى مع إطلالتها الرياضية.