إطلالة رياضية أنيقة.. مي سليم بلوك كاجوال مميز

كتب : شيماء مرسي

05:04 م 19/01/2026 تعديل في 05:08 م
تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة رياضية كاجوال، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت مي توب كروب توب "كت" باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

وفقا لـ "preview"، اللون الأبيض يعطي مظهرا جذابا وأنيقا، كما أنه يمكن ارتدائه مع البناطيل الجينز والجيب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت مي أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بشكل أنيق وجذاب.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض يتماشى مع إطلالتها الرياضية.

