7 صور ومعلومات عن إطلالة بلقيس في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

04:45 م 19/01/2026
كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة بلقيس بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ظهرت بلقيس بفستان منفوش بقصة "الكب" باللون الوردي مصنوع من الفرو، من تصميم "giambattistavalli" و "Giambattista Valli Paris".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة الميكب أرتيست "هيلدا داغر".

واختارت بلقيس أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى، بأسلوب يتماشى مع إطلالتها الجريئة، بواسطة مصفف الشعر "طوني المندلق".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وحلق، من تصميم "Messika".

بلقيس إنستجرام إطلالة جريئة

