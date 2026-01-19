إعلان

أناقة لافتة.. ياسمينا العبد بإطلالة ناعمة تبرز أنوثتها

كتبت- شيماء مرسي

07:30 م 19/01/2026
أطلت الفنانة ياسمينا العبد بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت ياسمينا جاكيت جلد باللون البرجندي ونسقت معه جيب قصير وتوب باللون الأسود.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء الجاكيت الجلد يتماشى مع معظم الإكسسوارات والأحذية والحقائب، يمكن ارتداؤه في المناسبات الرسمية والسهرات والإطلالات اليومية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني.

واعتمدت ياسمينا تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود ونظارة شمسية بنفس اللون.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

ياسمينا العبد

