نجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف في حفل Joy Awards 2026

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 19/01/2026
    نسرين طافش
    هنا الزاهد
    جيهان الشماشرجي بفستان بصيحة الظهر المكشوف
    مايان السيد بإطلالة مخملية ناعمة
    اختارت الفنانة أية سماحة الظهور بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة الكب
    مايان السيد
    نسرين طافش بفستان بصيحة الظهر المكشوف
    جيهان الشماشرجي
    ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الأحمر الناري
    رزان جمال

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن في حفل Joy Awards 2026 بدورته السادسة في الرياض فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف، نستعرض أبرزها لكم في هذا التقرير:

دينا الشربيني

أطلت الفنانة دينا الشربيني بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

رزان جمال

تألقت النجمة اللبنانية رزان جمال بفستان طويل باللون الرصاصي بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

هنا الزاهد

تألقت الفنانة هنا الزاهد بفستان طويل متعدد الألوان، تميز بأنه بقصة الكب ومزينا بتطريزات لامعة بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود،

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وأسورة.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة الكب، ومزينا بتطريزات لامعة أضفت لمسة أنيقة إلى الإطلالة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعقد.

جيهان الشماشرجي

ارتدت الفنانة جيهان الشماشرجي فستان طويل باللون الأسود، تميز بأنه بقصة الكب وشفافا من الأسفل ومصنوعا من خامة الدانتيل.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

وأكملت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من خاتم، وأسورة.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون الأحمر الناري، بقصة ضيقة أبرزت قوامها، وبتصميم واسع عند الأسفل.

واعتمدت مكياجا قويا يتناسب مع لون الفستان، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي، وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وأسورة.

أية سماحة

اختارت الفنانة أية سماحة الظهور بفستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة الكب وبتصميم واسع من الأسفل وبأكمام منفوشة منسدلة إلى الخلف.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى بشكل جذاب أبرزت ملامح وجهها.

وأكملت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وخاتم

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الظهر المكشوف مصنوع من قماش المخمل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعقد، وأسورة.

حفل Joy Awards إطلالات النجمات نجمات بفساتين بصيحة الظهر المكشوف أمينة خليل

