علبة هدايا.. شيرين رضا بإطلالة غريبة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة شيرين رضا في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة غريبة.

ارتدت شيرين فستانا طويلا باللون البيبي بلو واسع مزينا بالأشرطة.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، مع تصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.