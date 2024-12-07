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لعب وضحك.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار رفقة ابنتها في ثالث أيام البحر الأحمر بالسعودية

07:15 م السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ريا أبي راشد تخطف الأنظار رفقة ابنتها في ثالث أيام البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 5 صورة
    ريا أبي راشد تخطف الأنظار رفقة ابنتها
  • عرض 5 صورة
    لعب وضحك.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار رفقة ابنتها في ثالث أيام البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 5 صورة
    لعب وضحك.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار رفقة ابنتها في ثالث أيام البحر الأحمر بالسعودية
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كتبت- أسماء مرسي

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، حضورا مميزا للإعلامية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد وابنتها، حيث أطلتا على السجادة الحمراء في ثالث أيام المهرجان بإطلالات ساحرة خطفت الأنظار.

ظهرت ريا بإطلالة أنيقة بجامبسوت باللون الأزرق الفاتح، بتصميم واسع وعصري، مع اعتمادها على مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ما أضفى لمسة من الرقي والأناقة على إطلالتها.

أما ابنتها، فارتدت فستانا قصيرا باللون الأبيض نسقته مع حذاء بنقشة النمر.

ووثقت عدسات الكاميرات لحظات عفوية وجميلة لريا وابنتها وهما تتجولان على السجادة الحمراء، حيث بدت ريا في غاية السعادة وهي تلعب مع ابنتها وتستمتع بأجواء المهرجان.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد انطلق في دورته الرابعة يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى 14 ديسمبر الجاري، حيث يستضيف نخبة من صناع الأفلام والفنانين من مختلف أنحاء العالم، لعرض أعمالهم الفنية ومناقشة آخر المستجدات في عالم السينما.

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