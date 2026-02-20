مقررة أممية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى خراب

كتب-عبدالله محمود:

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إنها ليست مصدومة مما يحدث في غزة، مؤكدة أن كل يوم يمر يعد أسوأ مما سبقه.

وأضافت ألبانيز، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين دون محاسبة.

وأشارت المقررة الأممية، إلى أنه من الصعب الحديث عن حل الدولتين في الوقت الراهن، معتبرة أن الواقع الحالي يجعله أشبه بالخيال.

وأكدت ألبانيز، أن ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين أمر شرير ويعيد سيناريو النكبة من جديد، لافتة إلى أن إرهاب المستوطنين يتوسع بهدف تهجير الفلسطينيين وطردهم من منازلهم.

وشددت على أن الناس في غزة يموتون، مضيفة أن إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى خراب، واصفة ذلك بأنه أسوأ ما شاهدته في حياتها.