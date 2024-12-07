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أحلى كابلز.. بسنت شوقي وفراج يخطفان الأنظار في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

04:15 م السبت 07 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 3 صورة
    بسنت شوقي وفراج يخطفان الأنظار في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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كتبت- أسماء مرسي:

تألق الثنائي الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة أنيقة.

ظهرت بسنت مرتدية فستان طويل باللون الموف الداكن من خامة الساتان.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بينما ارتدى زوجها الفنان محمد فراج بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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