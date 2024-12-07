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6 صور لـ بسنت شوقي بإطلالة غير تقليدية في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية

03:49 م السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إطلالة بسنت شوقي في البحر الأحمر
  • عرض 6 صورة
    بسنت شوقي على السجادة الحمراء
  • عرض 6 صورة
    بسنت شوقي وزوجها
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    بسنت شوقي ومحمد فراج
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    بسنت شوقي بفستان أنيق
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ظهرت الفنانة بسنت شوقي في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة ناعمة.

ظهرت بسنت مرتدية فستان طويل باللون الموف من خامة الساتان.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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مهرجان البحر الأحمر بسنت شوقي إطلالة بسنت شوقي بسنت شوقي ومحمد فراج
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