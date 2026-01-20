إعلان

خطفت الأنظار بأناقتها.. وئام مجدي بإطلالة مميزة

كتب : شيماء مرسي

07:42 م 20/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وئام مجدي (3)
  • عرض 8 صورة
    وئام مجدي (2)
  • عرض 8 صورة
    وئام مجدي (4)
  • عرض 8 صورة
    وئام مجدي (5)
  • عرض 8 صورة
    وئام مجدي (6)
  • عرض 8 صورة
    وئام مجدي (7)
  • عرض 8 صورة
    وئام مجدي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة وئام مجدي بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ظهرت وئام بـ جاكيت مصنوع من الجلد باللون الأسود ونسقت معه بنطلون جينز بنفس اللون.

وبحسب "فوج"، اللون الأسود يجذب الانتباه ويبرز الإطلالة، كما أنه مناسب تماما لبشرة الفنانة وئام مجدي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت وئام أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بإكسسورات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود ونظارة شمسية بنفس اللون.

وئام مجدي اطلالة وئام مجدي جاكيت مصنوع من الجلد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا أصبحت مصر الأولى عالمياً في العمليات القيصرية؟.. متحدث الصحة يوضح
أخبار مصر

لماذا أصبحت مصر الأولى عالمياً في العمليات القيصرية؟.. متحدث الصحة يوضح

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards
الموضة

من الذهب.. سعر غير متوقع لحقيبة نانسي عجرم في Joy Awards

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
شئون عربية و دولية

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف
زووم

مفيش حد مابيغلطش".. لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة طلاق عبدالمنصف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الإيجار القديم على "أبواب البريد": غموض حول السكن البديل
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج