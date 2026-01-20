خطفت الأنظار بأناقتها.. وئام مجدي بإطلالة مميزة

تفوقت على جورجينا.. 20 صورة لأكثر عارضة أزياء متابعة على "إنستجرام"

أطلت الفنانة وئام مجدي بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ظهرت وئام بـ جاكيت مصنوع من الجلد باللون الأسود ونسقت معه بنطلون جينز بنفس اللون.

وبحسب "فوج"، اللون الأسود يجذب الانتباه ويبرز الإطلالة، كما أنه مناسب تماما لبشرة الفنانة وئام مجدي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت وئام أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بإكسسورات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود ونظارة شمسية بنفس اللون.