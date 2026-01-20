إعلان

كارمن بصيبص بفستان لامع.. سر اللوك

كتب : شيماء مرسي

07:08 م 20/01/2026
    كارمن بصيبص (3)
    كارمن بصيبص (2)

ظهرت الفنانة كارمن بصيبص بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

أطلت كارمن فستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، من تصميم مصمم الأزياء إيلي صعب.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة خبيرة التجميل "دانا خضر".

وتركت كارمن خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "داني إبراهيم".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، من تصميم "BVLGARI".

كارمن بصيبص اطلالة كارمن بصيبص فستان كارمن بصيبص

