فستان شفاف.. 10 صور لـ بيلا حديد بإطلالة جريئة- ومصممة أزياء تعلق



أثارت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الجدل بإطلالة مثيرة وجرئية، حيث نشرت عدة صور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان



اختارت بيلا فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، بتصميم ضيق يلفت الأنظار.

الفستان مصنوع من قماش شفاف، مع فتحة جانبية عند الصدر وياقة عالية، ما أضفى على الإطلالة جاذبية وجرأة، وتم تنسيق الإطلالة بواسطة الاستايلست "Mimi Cuttrell".

تسريحة الشعر والمكياج



اعتمدت بيلا تسريحة شعر مرفوعة ومشدودة إلى الخلف، بواسطة المصفف مارفن تارفير، ما ساعد في إبراز ملامح وجهها بوضوح، أما المكياج فكان هادئا يركز على إبراز العيون والشفاه بألوان طبيعية، من تنفيذ خبيرة التجميل نادية.

لمسات مجوهرات تكمل الإطلالة



أكملت بيلا إطلالتها بمجموعة من المجوهرات مكونة من حلق وعدة خواتم.

مصممة أزياء تعلق على الإطلالة



علقت مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي على إطلالة بيلا، مؤكدة أن الفستان من تصميم دار الأزياء الفرنسية "شياباريلي"، ضمن مجموعة الهوت كوتور لخريف وشتاء 2025/2026، التي أبدعها المدير الإبداعي دانيال روزبيري.

وقالت زينب في تصريح لـ"مصراوي" إن الفستان يعتمد على خدعة بصرية باستخدام التول الشفاف وشرائط الحرير الأحمر، ما يبرز تفاصيل الجسم ويمنح شعورا وكأن الفستان ينساب حول الجسم بأسلوب الفن السريالي الذي تميل إليه دار شياباريلي.

وأضافت أن تصميم الياقة العالية والمشدودة يضفي على الإطلالة طابعا لافتا، خاصة مع الفتحات الجانبية التي تبرز القوام بأسلوب أنيق، إضافة إلى الظهر المكشوف الذي يمنح التصميم لمسة عصرية جريئة.

وأشارت إلى أن اختيار اللون الأحمر الناري زاد من جرأة الإطلالة، ليمنح الفستان طابعا أنثويا مميزا.