وزارة الدفاع السورية تحذّر "قسد" من استهداف قواتها وتوجه رسالة للأكراد



وكالات

حذّرت وزارة الدفاع السورية قوات "قسد" في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ من أي محاولة لاستهداف الجيش السوري، أو قوات الأمن الداخلي.

في رسالة مصورة، وجّه العميد حسن عبد الغني، المتحدث باسم الوزارة، نداء إلى "أهلنا الكرد في سوريا"، مؤكّدا أنهم جزء أصيل لا يتجزأ من الشعب السوري، وأن الدولة ملتزمة بحمايتهم وحفظ كرامتهم وممتلكاتهم، وتمكينهم من العيش بعزة وكرامة في وطنهم.

وأشار إلى أن الكرد تعرضوا على مدى عقود لظلمٍ كبير، وحرموا من حقوقهم، وواجهوا سياسات إقصاء منهجية طالت هويتهم ووجودهم.

أضاف أن المرسوم رقم 13، الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا، يُعد خطوة جوهرية نحو "سوريا الجديدة" التي "تتسع لكل أبنائها دون تمييز أو إقصاء".

وأكد أن وزارة الدفاع تمضي قُدما في مسار التفاهمات الأخيرة مع "قسد" بشأن مستقبل محافظة الحسكة، مشددا على روح المسؤولية الوطنية والحرص الصادق على حقن الدماء وبناء حل سلمي يضمن وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وذكّر أن الدولة السورية: "ما زالت في مواجهة مباشرة مع تنظيم داعش"، وسبق أن أبدت استعدادها الكامل لتسلّم سجون التنظيم في المنطقة وتسليمها إلى وزارة الداخلية.

وفي ختام رسالته، دعا العميد عبد الغني "قسد" إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاق 18 يناير، بما في ذلك الالتزام بالهدنة المقررة، محذرا من "عواقب استهداف الجيش السوري أو قوات الأمن الداخلي"، وفقا لروسيا اليوم.