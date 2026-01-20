إعلان

ميرنا جميل بلوك جريء.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

كتبت- شيماء مرسي

07:22 م 20/01/2026
    ميرنا جميل

تألقت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت ميرنا كروب توب بصيحة الأوف شولدر باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها جيب باللون الأصفر.

وبحسب "lemonde"، يشير اللون الأبيض في عالم الموضة إلى القوة والثقة والجرأة، كما يمكن تنسيقه مع اللون الأصفر كما فعلت الفنانة ميرنا جميل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت ميرنا خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات بإكسسورات مكونة من حلق وخاتم.

ميرنا جميل

