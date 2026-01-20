تفوقت على جورجينا.. 20 صورة لأكثر عارضة أزياء متابعة على "إنستجرام"

كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر قائمة أكثر عارضات الأزياء متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، وفقا لتصنيف موقع Models، بعد أن بلغ عدد متابعيها على إنستجرام 284 مليون شخص.

وحلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، في المرتبة الثانية بعدد 92.4 مليون متابع، بينما احتلت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد المركز الثالث بـ77.6 مليون متابع، وفقا لموقع "arabnews".

وتشتهر كيندال بأسلوبها الجريء والمتنوع الذي يجذب أنظار محبيها ومتابعيها حول العالم، حيث تقدم باستمرار إطلالات تثير الجدل.

أبرز إطلالات كيندال جينر الجريئة:

قميص وجيب قصير



اختارت كيندال قميصا أبيض مع جيب قصير أسود، مكملة إطلالتها بمكياج قوي، إذ وضعت أحمر شفاه ناري وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وأكملت اللوك بحذاء أسود أنيق.

فستان دانتيل أسود طويل



ظهرت بفستان طويل من الدانتيل الأسود مزود ببطانة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، ما أضفى عليها لمسة أنثوية مُلفتة.

فستان مخمل أسود جريء



ارتدت فستانا أسود طويلا من المخمل بقصة ضيقة مع تصميم مكشوف عند منطقة الصدر والظهر، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة، ما منحها إطلالة جذابة ومثيرة.

فستان أبيض قصير



اختارت فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين، ونسقت اللوك مع حذاء بنفس لون الفستان.

فستان بني شفاف



تألقت بفستان طويل بني شفاف بقصة ضيقة من الأعلى، مع مكياج قوي وأحمر شفاه ناري، وتسريحة شعر مرفوعة، مزينة بأقراط بارزة أكملت بها إطلالتها الجريئة.

فستان أحمر ضيق



ظهرت بفستان أحمر ناري بقصة ضيقة تبرز قوامها، مزينا بحذاء بنفس اللون، مع مكياج ناعم يناسب لون بشرتها، ما جعلها تبدو متألقة ولافتة.

فستان ذهبي مع ظهر مكشوف



اختارت فستانا ذهبيا بتصميم ظهر مكشوف وفتحة صدر جريئة ما منحها لمسة لافتة، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ترابي،.

إطلالة غامضة بالأسود



كما أطلت بفستان أسود ضخم الحجم، يتميز بطبقات وتفاصيل معقدة وثنيات كثيفة، مع تسريحة ذيل حصان ومكياج ناعم، ما منحها حضورا غامضا وجريئا.