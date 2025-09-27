ألوان المكياج الرائجة هذا الموسم.. لمسات دافئة وبراقة

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع تغير المواسم تتجدد صيحات المكياج لتمنح النساء إطلالات مختلفة وأكثر جرأة.

هذا الموسم تسيطر الألوان الدافئة المستوحاة من درجات الشوكولاتة، إلى جانب الظلال المعدنية اللامعة وألوان التوت الغنية، لتشكل مزيجًا بين الكلاسيكية والأناقة العصرية.

وبحسب Glamour وAllure وMarie Claire، فإن موضة المكياج لهذا العام لا تقتصر على الألوان القوية فقط، بل تمتد أيضًا إلى لمسات ناعمة من الباستيل ومظهر الشفاه الضبابية لإطلالة طبيعية ومتجددة.

أبرز الألوان الرائجة هذا الموسم

الألوان الدافئة الترابية

نُلاحظ ظهور كبير لألوان مثل الشوكولاتة البنية، الموكا، الكراميل والقهوة هذه الألوان تُستخدم في ظل العيون، أحمر الشفاه، وحتى البلاشر لتمنح مظهرًا دافئًا ومريحًا.

ألوان التوت الداكنة

درجات البيري مثل الخوخ، التوت الأحمر الداكن، أخضر التوت (Burgundy) تكنولوجيا تُستخدم على الشفاه والعينين لإضفاء لمسة جمالية وقوة في المظهر.

لمسات معدنية

تأثيرات لامعة مثل البرونز، الذهبي، الفضي تُستخدم كخطوط تحديد للعيون، أو ظلال فوق الجفون، أو إلى البلاشر أو الهايلايتر.

تُضفي توهجًا عيشًا ولمسة أنيقة حتى في الأوقات البسيطة.

الألوان الباردة والمشرقة

ألوان مثل الأزرق الفاتح، الفستقي، البنفسجي الهادئ، والوردي الناعم شائعة للمكياج الخفيف أو التفتيح، خصوصًا لمظهر النهار المُنعش.

الشفاه الضبابية

بدل الألوان القوية الواضحة، هناك توجه لاستخدام ألوان شفاه تبدو وكأنها مبسطة ومتلاشية، وكأنك وضعتي اللون ثم اختفي مع مرور الوقت، مما يعطي إحساسًا طبيعيًا وأقل رسمية.