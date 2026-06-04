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في خطوة لتنشيط السوق.. . هافال تقدم صيانة مجانية 3 سنوات على H6 وH7 HEV

كتب : محمد جمال

04:51 م 04/06/2026 تعديل في 04:51 م
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  • عرض 12 صورة
    هافال H7 HEV
  • عرض 12 صورة
    هافال H7 HEV
  • عرض 12 صورة
    هافال H7 HEV
  • عرض 12 صورة
    هافال H7 HEV
  • عرض 12 صورة
    هافال H7 HEV
  • عرض 12 صورة
    هافال H7 HEV
  • عرض 12 صورة
    هافال H7 HEV
  • عرض 12 صورة
    هافال H7 HEV
  • عرض 12 صورة
    هافال H7 HEV
  • عرض 12 صورة
    هافال H6 Facelift الجديدة
  • عرض 12 صورة
    هافال H6 Facelift الجديدة

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أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في مصر، عن إطلاق عرض جديد يتيح للعملاء الحصول على صيانة دورية مجانية لمدة 3 سنوات أو حتى 55 ألف كيلومتر أيهما أقرب، وذلك عند شراء وترخيص سيارات هافال H6 الجديدة أو هافال H7 HEV خلال شهر يونيو الجاري.

ويأتي العرض في إطار سعي الشركة لتقديم مزايا إضافية للعملاء وخفض تكاليف التشغيل خلال السنوات الأولى من امتلاك السيارة، خاصة مع تزايد اهتمام المقبلين على الشراء بمصر بخدمات ما بعد البيع وتكاليف الصيانة عند اتخاذ قرار الشراء.

تحركات جديدة لتنشيط السوق

يأتي إعلان جي بي أوتو في وقت تشهد فيه سوق السيارات المصرية محاولات متزايدة من الوكلاء والمصنعين لتحفيز الطلب وتنشيط حركة المبيعات، بعد نحو 4 إلى 5 أشهر من الزيادات السعرية الكبيرة التي شهدتها غالبية العلامات التجارية والطرازات المتاحة محليًا.

وخلال الفترة الماضية، دفعت الزيادات المتتالية في الأسعار شريحة من العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء أو الترقب انتظارًا لاستقرار السوق، وهو ما دفع بعض الشركات إلى البحث عن وسائل جديدة لجذب العملاء دون اللجوء إلى تخفيضات سعرية مباشرة.

يذكر أن العروض المرتبطة بالصيانة المجانية والضمانات الممتدة وخدمات ما بعد البيع أصبحت من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الشركات حاليًا لإضافة قيمة حقيقية للعملاء وتحفيزهم على اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين العلامات المختلفة.

تصريحات جي بي أوتو

وقال محمد مراد، رئيس قطاع مبيعات سيارات الركوب بشركة جي بي أوتو، إن الشركة تواصل العمل على تقديم مزايا إضافية لعملائها بما يسهم في تقليل أعباء التشغيل وتعزيز تجربة امتلاك سيارات هافال، مشيرًا إلى أن خدمات ما بعد البيع أصبحت أحد أهم العوامل المؤثرة في قرار شراء السيارة.

وأضاف أن العرض الجديد يأتي ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى توفير تجربة أكثر راحة للعملاء، من خلال تقديم حلول وخدمات تمنحهم مزيدًا من الثقة والاطمئنان طوال فترة الاستخدام، إلى جانب الاستفادة من شبكة الخدمات المعتمدة المنتشرة بمختلف المحافظات.
تعزيز حضور هافال في مصر.

وتواصل هافال توسيع حضورها بالسوق المصرية عبر مجموعة من الطرازات التي تنتمي إلى فئات متنوعة، مع التركيز على تقديم تجهيزات تكنولوجية متطورة ومستويات أمان مرتفعة، مدعومة بمنظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع.

شروط وأحكام العرض

ويستمر العرض حتى نهاية يونيو 2026، ويشترط للاستفادة من العرض شراء السيارة وترخيصها خلال فترة الحملة، وتمنح باقة الصيانة الدورية المجانية للمالك الأول فقط ولا يمكن نقلها إلى مالك آخر، كما يسري العرض على مبيعات التجزئة ومبيعات الموزعين المعتمدين لدى الشركة.

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