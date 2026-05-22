شيخ الأزهر ينعى د. محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:01 م 22/05/2026

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل أ.د. محمود خفاجي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة ممتدة من العطاء الفكري، كرَّسها لخدمة الفلسفة والعلوم الإسلامية وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي في نفوس طلابه وباحثيه.

وتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم، وتلامذته، وجامعة الأزهر ومنتسبيها، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. عرض أقل

شيخ الأزهر محمود خفاجي كلية الدراسات الإسلامية

