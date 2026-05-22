كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من سكان أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة من شخص لقيامه بالتعدي على المارة وإتلاف عدد من السيارات.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بعنوان "طرزان مصر الجديدة" وضبطه، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج النفسي.

