إيداعه مستشفى للعلاج.. الداخلية تضبط شخصًا مهتزًا نفسيًا في مصر الجديدة

كتب : صابر المحلاوي

06:54 م 22/05/2026 تعديل في 07:11 م

ضبط شخص حطم سيارات واعتدى على المارة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من سكان أحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة من شخص لقيامه بالتعدي على المارة وإتلاف عدد من السيارات.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بعنوان "طرزان مصر الجديدة" وضبطه، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج النفسي.

