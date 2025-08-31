يدمر أهم جزء.. خبراء يحذرون من تجاهل قياس زيت المحرك بانتظام

برلين - (د ب أ):

ينبغي قياس مستوى زيت المحرك بانتظام من أجل الحفاظ على سلامة المحرك؛ حيث تعد الكمية الصحيحة من مادة التشحيم عاملا أساسيا في إطالة عمر المحرك وضمان حمايته.

مخاطر النقص والزيادة

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن خطر نقص الزيت لا يقل عن خطر زيادته؛ فعندما يقل المستوى لا يحصل المحرك على التزييت الكافي، ما يؤدي إلى ارتفاع الاحتكاك وزيادة الحرارة وربما تلف المحرك كليا.

أما زيادة الزيت عن الحد المطلوب فتؤدي إلى تكون رغوة تقلل من فعالية التزييت وترفع الضغط داخل المحرك، ما قد يتسبب في تلف عناصر الإحكام، فضلا عن أضرار محتملة في نظام العادم.

لون وقوام الزيت

وأضافت المجلة الألمانية أن الأمر لا يقتصر على مستوى الزيت فحسب، بل إن لونه وقوامه يكشفان أيضا الكثير عن حالة المحرك؛ فالزيت الجديد عادة ما يكون لونه كهرمانيا وملمسه انسيابيا، بينما يتحول الزيت المستخدم إلى لون بني داكن أو أسود ويصبح أكثر لزوجة مع مرور الوقت، وهو أمر طبيعي.

وفي حال ظهور رغوة بيضاء أو رائحة قوية للبنزين أو وجود برادة معدنية أو آثار تآكل مطاطي، فإن ذلك يعد مؤشرا خطيرا على وجود خلل في المحرك.

وللحفاظ على الأداء الأمثل، يجب الالتزام بالفحص الدوري لمستوى الزيت واستخدام النوعية، التي توصي بها الجهة الصانعة، بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد تغيير الزيت المحددة؛ فهذه الإجراءات تساهم في حماية المحرك من التآكل المبكر وتقلل من تكاليف الإصلاح المحتملة.

القياس اليدوي

وعند قياس مستوى الزيت يدويا، يجب إيقاف السيارة على أرض مستوية وإطفاء المحرك وتركه ليبرد لمدة عشر دقائق على الأقل حتى يعود الزيت من الأجزاء العلوية إلى خزان الزيت. وبعد ذلك يتم فتح غطاء المحرك وسحب مقياس الزيت مع تنظيفه جيدا بقطعة قماش نظيفة، ثم إعادة إدخاله وسحبه مجددا لقراءة المستوى.

وأوضح الخبراء الألمان أن المستوى المثالي يجب أن يكون بين العلامتين المخصصتين للحد الأقصى MAX والحد الأدنى MIN، والأفضل أن يقترب من ثلاثة أرباع السعة دون تجاوز الحد الأقصى؛ نظرا لأن زيادته قد تسبب أضرارا.

شاشة القياس الرقمية

أما في السيارات المزودة بشاشة رقمية لقياس الزيت، فيمكن عبر قائمة النظام الاطلاع على المستوى الحالي. وفي حال ظهور تحذير أو إضاءة لمبة ضغط الزيت، فيجب التوقف فورا والتأكد من تعبئة الزيت قبل إعادة تشغيل السيارة، مع الحرص على تعبئته بكميات صغيرة لتجنب تجاوزه الحد الأعلى.

ومن المهم استخدام زيت مطابق لمواصفات الشركة المصنعة من حيث لزوجة SAE؛ لأن استخدام زيت غير مناسب قد يؤدي إلى تلف المحرك. وينبغي إدخال الزيت فقط من خلال فتحة التعبئة المخصصة، وعدم سكبه عبر قناة مقياس الزيت.

وفي حال استمرار إضاءة لمبة الزيت في لوحة القيادة حتى بعد ضبط المستوى، فيجب التوقف فورا وطلب المساعدة من ورشة مختصة؛ إذ قد يكون السبب عطلا في مضخة الزيت أو مكونات أساسية أخرى داخل المحرك.