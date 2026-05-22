سوق المستعمل.. 5 سيارات أوتوماتيك تبدأ من 420 ألف جنيه في مصر

مع الارتفاعات الكبيرة اللي شهدتها أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، اتجه عدد كبير من المشترين في مصر إلى سوق السيارات المستعملة، خاصة مع الزيادات الأخيرة بأسعار الزيرو بالسوق المحلي.



وأصبح البحث عن سيارة أوتوماتيك موديل حديث نسبيًا من أبرز اهتمامات المستهلكين حاليًا، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الموديلات المعروفة بالاعتمادية وتوافر قطع الغيار وسهولة إعادة البيع داخل السوق المصري.



شيفروليه أوبترا

تباع شيفروليه أوبترا موديل 2020 داخل سوق المستعمل بمتوسط سعري 530 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

نيسان صني

تباع نيسان صني موديل 2017 بمتوسط أسعار 420 ألف جنيه، وتواصل السيارة الحفاظ على مكانتها داخل سوق المستعمل بفضل اعتماديتها وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.



سوزوكي ديزاير

تباع سوزوكي ديزاير موديل 2021 داخل سوق المستعمل بمتوسط سعري يبدأ من 620 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

فيات تيبو

تباع فيات تيبو موديل 2019 بمتوسط أسعار يبدأ من نحو 550 ألف جنيه حسب الفئة والحالة، وتعتبر من أبرز السيارات الأوروبية المنتشرة داخل سوق المستعمل وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

هيونداي أكسنت RB

تباع هيونداي أكسنت RB موديل 2020 بمتوسط أسعار يتراوح بين 580 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.