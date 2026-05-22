السوق المصري يستقبل 18 سيارة جديدة تطرح لأول مرة خلال مايو الجاري

شهد سوق السيارات المصري خلال مايو 2026 موجة قوية من الطرازات الجديدة التي تظهر لأول مرة رسميًا داخل السوق المحلي، في واحدة من أكثر الفترات نشاطًا خلال السنوات الأخيرة، مع تنوع كبير بين السيارات الكهربائية والهجينة وسيارات البنزين التقليدية.

وشهد الشهر الجاري دخول عدد من الطرازات العالمية الحديثة لأول مرة إلى مصر، من بينها سيارات كهربائية فاخرة من Cadillac، إلى جانب طرازات جديدة من BYD وXPENG وGeely وLynk & Co وHaval، وسط منافسة متزايدة على التكنولوجيا الحديثة، ومدى القيادة، والتجهيزات، والأسعار داخل مختلف الفئات.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

كاديلاك أوبتيك

تعتمد كاديلاك أوبتيك على منظومة كهربائية بالكامل تضم محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، وتولد السيارة قوة تصل إلى 300 حصان تقريبًا مع عزم دوران يبلغ 480 نيوتن متر.

تقدم كاديلاك أوبتيك الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 4 ملايين و150 ألف جنيه.

كاديلاك إسكاليد iQ

تعتمد السيارة على منظومة دفع كهربائية ثنائية المحرك AWD، بقوة تصل إلى 750 حصان وعزم دوران يبلغ 785 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 5 ثوانٍ تقريبًا، ومدى قيادة يصل إلى نحو 740 كم بالشحنة الواحدة.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية فإن اسكاليد IQ الجديدة تتوفر لعملاء السوق المصري بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي يبلغ 10 مليون و950 ألف جنيه.

كاديلاك LYRIQ

تقدم كاديلاك LYRIQ في السوق المصري بمنظومة كهربائية بقوة تصل إلى 515 حصان وعزم دوران 610 نيوتن متر مع بطارية سعة 102 كيلوواط/ساعة.

وتطرح السيارة بسعر رسمي 5 مليون و649 ألف و900 جنيه.

كاديلاك VISTIQ

تقدم كاديلاك VISTIQ في السوق المصري بمحركين كهربائيين بقوة 615 حصان وعزم دوران 881 نيوتن متر مع نظام دفع رباعي AWD.

وتطرح السيارة بسعر رسمي 6 مليون و490 ألف و900 جنيه.

كاديلاك Escalade IQL

تقدم كاديلاك Escalade IQL في السوق المصري بمنظومة دفع كهربائية ثنائية المحركات مع تقنيات شحن سريع بجهد 800 فولت.

وتطرح السيارة بسعر رسمي 12 مليون و249 ألف و900 جنيه.

تويوتا bZ4X

تتوفر تويوتا bZ4X بفئتين تشملان نسخة دفع أمامي وأخرى دفع رباعي، مع بطارية يابانية سعة 73 كيلووات/ساعة تم تطويرها بالتعاون بين Toyota وPanasonic.

وتعتمد الفئة الأولى على محرك بقوة 224 حصانًا، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.4 ثانية، بينما تأتي نسخة الدفع الرباعي بقوة إجمالية تبلغ 343 حصانًا، وتتسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 5.1 ثانية فقط.

تقدم تويوتا bZ4X في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون 200 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 2 مليون 380ألف جنيه.

لكزس RZ

تتوفر Lexus RZ فتتوفر بفئتين تشملان نسخة Executive e350 ونسخة F Sport e550 الرياضية، مع بطارية يابانية سعة 77 كيلووات/ساعة.

وتأتي الفئة الأقوى بقوة 408 حصان مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.4 ثانية، بينما تعتمد الفئة الأخرى على محرك بقوة 224 حصانًا مع تركيز أكبر على الراحة والكفاءة.

تقدم لكزس RZ في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 3 مليون 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 3 مليون 850 ألف جنيه.

لينك آند كو 03

تعتمد Lynk & Co 03 عالميًا على عدة محركات، أبرزها محرك سعة 1.5 لتر تربو، بقوة تصل إلى 181 حصانًا مع عزم دوران 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.

تقدم Lynk & Co 03 في مصر بسعر رسمي يبدأ من مليون 350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 490 ألف جنيه.

هافال جوليون FL المجمعة محليًا

تعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 148 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض 7 سرعات بتبريد زيت، ما يوفر توازنًا بين الأداء واستهلاك الوقود.

وتقدم جوليون المحلية الجديدة، وفقًا للمعلن من وكيل هافال، بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 939.000 جنيه للفئة الأولى Standard ، والفئة Deluxe الثانية المجمعة محليًا بسعر 990.000 جنيه، أما الفئة High Deluxe الثالثة الأعلى تجهيزًا من هافال جوليون Facelift محلية الصنع الجديدة تقدم بسعر رسمي 1.090.000 جنيه.

جيلي جالاكسي EX5

تأتي جالاكسي EX5 بمحرك كهربائي بقوة تصل إلى 215 حصان وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي، ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في نحو 6.9 ثانية.

تقدم جالاكسي EX5 الكهربائية بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون 420 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 500 للفئة الثانية، ومليون 570 ألف جنيه.

جيلي جالاكسي EX2

تعتمد جيلي جالاكسي EX2 على منظومة دفع كهربائية متكاملة توفر استجابة سريعة أثناء القيادة، حيث تتسارع السيارة من 0 إلى 50 كم/س خلال 4.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/س.

تقدم جيلي EX2 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات تبدأ من 749 ألف و900 جنيه للفئة PRO ، بينما تقدم الفئة الثانية MAX بسعر رسمي يبلغ 849 ألف و900 جنيه، لتصبح أرخص سيارة كهربائية متوفرة بالسوق المصري خلال شهر مايو الجاري.

جيلي جالاكسي EX5 EM-i

تعتمد جيلي جالاكسي EX5 EM-i على منظومة EM-i Super Hybrid الهجينة، بقوة 218 حصان، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.05 ثانية، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 4.3 لتر لكل 100 كيلومتر وفق معيار NEDC، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1060 كيلومتر.

تقدم جيلي EX5 EM-i الجديدة بفئتين من التجهيزات بالسوق المحلي، وتبدأ أسعارها من مليون و399 ألف و900 جنيه للفئة PRO، بينما تقدم الفئة الثانية MAX بسعر رسمي مليون و549 ألف و900 جنيه.

بي واي دي Shark 6

تأتي Shark 6 بقوة إجمالية تصل إلى 431 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن.متر، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، بما يعكس الأداء الديناميكي الذي تقدمه السيارة على الطرق المختلفة.

وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي بالسوق المصري، تتوفر بي واي دي Shark 6 بسعر رسمي من 3,359,900 جنيه.

بي واي دي TI7 DM-i

تعتمد بى واى دى TI7 على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو وبطارية BYD Blade Battery بسعة 26.6 كيلوواط/ساعة، مع خزان وقود سعة 60 لترًا، بما يوفر مدى قيادة إجمالي يتجاوز 1000 كيلومتر، ويعزز من كفاءة الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

تقدم BYD TI7 DM-i الفئة الأولى Ultra FWD بسعر رسمي 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury AWD بسعر رسمي 2 مليون و799 ألف جنيه.

بي واي دي Sealion 5 DM-I

تعتمد السيارة على منظومة هجينة Plug-in Hybrid DM-i تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، بإجمالي قوة يصل إلى حوالي 212 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي موجه للعجلات الأمامية، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال حوالي 7.7 إلى 8.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى نحو 170 كم/س.

تقدم بي واي دي Sealion 5 DM-I في مصر بسعر رسمي يبدأ مليون و 400 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون 650 ألف جنيه للفئة الثانية.

بي واي دي M9 DM-I

تعتمد BYD M9 على الجيل الخامس من منظومة BYD DM-i الهجينة، والتي تجمع بين محرك 1.5 لتر تيربو ومحرك كهربائي، بإجمالي قوة تصل إلى 300 حصان حسب الفئة، مع بطاريات Blade LFP بمدى كهربائي يتراوح بين 100 و218 كم، بينما يتجاوز المدى الإجمالي أكثر من 1000 كم، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال حوالي 8 ثواني.

تقدم بي واي دي M9 DM-I في مصر بسعر رسمي يبدأ من 3 مليون و 400 ألف جنيه و الفئة الثانية 3 مليون 850 ألف جنيه

ستروين C5 آير كروس

تعتمد ستروين C5 آير كروس الجديدة كلياعلى سواعد محرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصان، و 300 نيوتن متر من عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تقدم ستروين C5 آير كروس الجديدة كليا في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 695 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 935 ألف جنيه للفئة الثانية

إكس بينج p7+

تعتمد إكس بينج +P7 على خيارين من منظومات الدفع الكهربائي بالكامل BEV، حيث تقدم الفئة الأولى قوة تصل إلى 180 كيلوواط بما يعادل 241 حصانًا، بينما ترتفع القوة في الفئة الأعلى إلى 230 كيلوواط أو ما يعادل 308 أحصنة، مع مدى قيادة يصل إلى 725 كيلومترًا وفق دورة CLTC.

تقدم إكس بينج p7+ في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2 مليون 150 ألف جنيه.

