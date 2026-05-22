"تسلل وانفجار مسيرات".. صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار لمسيرات انقضاضية أطلقت باتجاه القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان، إثر تسلل مسيرات تابعة لحركة حزب الله.

وأوضحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان ثلاث مرات خلال أقل من ساعة.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته الدفاعية تمكنت خلال ساعة من اعتراض هدفين جويين مشبوهين انطلقا من الأراضي اللبنانية.

ولفت جيش الاحتلال إلى أنه تم رصد سقوط عدد من الأهداف الجوية المشبوهة في المنطقة الحدودية مع لبنان.