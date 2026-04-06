أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة MG في السوق المصري، عن أحدث قائمة أسعار سياراتها موديل 2026 بتاريخ 6 أبريل، والتي تضمنت زيادات على جميع طرازاتها حتى 100 ألف جنيه.

ما سبب زيادة أسعار إم جي الأخيرة؟

وتعد الزيادة المقررة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية هي الثانية في أقل من شهر، إذ سبق وتحركت الأسعار في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي ما بين 35 و100 ألف جنيه.

وفيما يلي أسعار سيارات إم جي الجديدة بمصر في شهر أبريل 2026:

MG 5

ارتفعت أسعار MG 5 Comfort موديل 2026 لتسجل 899,990 جنيه، كما ارتفعت أسعار MG 5 Luxury موديل 2026 لتصل إلى 999,990 جنيه.

MG ZS

وسجلت MG ZS Comfort زيادة جديدة ليصل سعرها إلى 1,050,000 جنيه، وارتفعت أسعار MG ZS PLUS لتسجل 1,175,000 جنيه.

MG GT

كما وصلت أسعار MG GT Comfort إلى 1,135,000 جنيه، وارتفعت أسعار MG GT Luxury لتسجل 1,185,000 جنيه.

MG G50 Plus

سجلت MG G50 Plus سعرًا جديدًا بلغ 1,350,000 جنيه.

MG ONE

كما وصلت أسعار MG ONE Luxury إلى 1,450,000 جنيه.

MG RX5+ Luxury

ارتفعت أسعار MG RX5+ Luxury لتسجل 1,525,000 جنيه.

MG HS+ Luxury

سجلت MG HS+ Luxury سعرًا جديدًا بلغ 1,575,000 جنيه، كما ارتفعت أسعار MG HS HEV لتصل إلى 1,700,000 جنيه.

MG 7

وسجلت MG 7 LUX الفئة الأولى 1,700,000 جنيه، وارتفعت أسعار MG 7 Trophy لتسجل 1,800,000 جنيه.

MG سايبرستر

ارتفعت أسعار MG سايبرستر، وسجلت أعلى طرازات العلامة في القائمة ليصل سعرها إلى 2,950,000 جنيه.

