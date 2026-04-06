إعلان

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر

كتب : محمد جمال

01:31 م 06/04/2026 تعديل في 04:30 م

زيادات بأسعار سيارات MG موديل 2026 في مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة MG في السوق المصري، عن أحدث قائمة أسعار سياراتها موديل 2026 بتاريخ 6 أبريل، والتي تضمنت زيادات على جميع طرازاتها حتى 100 ألف جنيه.

ما سبب زيادة أسعار إم جي الأخيرة؟

وتعد الزيادة المقررة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية هي الثانية في أقل من شهر، إذ سبق وتحركت الأسعار في الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي ما بين 35 و100 ألف جنيه.

وفيما يلي أسعار سيارات إم جي الجديدة بمصر في شهر أبريل 2026:

MG 5

ارتفعت أسعار MG 5 Comfort موديل 2026 لتسجل 899,990 جنيه، كما ارتفعت أسعار MG 5 Luxury موديل 2026 لتصل إلى 999,990 جنيه.

MG ZS

وسجلت MG ZS Comfort زيادة جديدة ليصل سعرها إلى 1,050,000 جنيه، وارتفعت أسعار MG ZS PLUS لتسجل 1,175,000 جنيه.

MG GT

كما وصلت أسعار MG GT Comfort إلى 1,135,000 جنيه، وارتفعت أسعار MG GT Luxury لتسجل 1,185,000 جنيه.

MG G50 Plus

سجلت MG G50 Plus سعرًا جديدًا بلغ 1,350,000 جنيه.

MG ONE

كما وصلت أسعار MG ONE Luxury إلى 1,450,000 جنيه.

MG RX5+ Luxury

ارتفعت أسعار MG RX5+ Luxury لتسجل 1,525,000 جنيه.

MG HS+ Luxury

سجلت MG HS+ Luxury سعرًا جديدًا بلغ 1,575,000 جنيه، كما ارتفعت أسعار MG HS HEV لتصل إلى 1,700,000 جنيه.

MG 7

وسجلت MG 7 LUX الفئة الأولى 1,700,000 جنيه، وارتفعت أسعار MG 7 Trophy لتسجل 1,800,000 جنيه.

MG سايبرستر

ارتفعت أسعار MG سايبرستر، وسجلت أعلى طرازات العلامة في القائمة ليصل سعرها إلى 2,950,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

بخيارين من المحركات.. هيونداي تطلق سيارتها Exter كروس أوفر بالاسواق

سيارة السادات تثير جدلا بعد ظهورها في وسط القاهرة قبل أيام.. ماذا نعرف عنها؟

رسميًا.. طرح هيونداي توسان 2027 في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

حرب إيران أسعار السيارات سيارات إم جي MG 5

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
رياضة محلية

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
حوادث وقضايا

ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟

أخبار المحافظات

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
اقتصاد

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق