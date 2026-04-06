أعلنت قبل ساعات شركة Infinity EV المتخصصة في تقديم حلول شحن السيارات الكهربائية، زيادة أسعار الشحن بمحطاتها المنتشرة في 16 محافظة، وذلك بقيم تراوحت بين 57 قرشًا وحتى 112 قرشًا.

كم أصبح سعر الكيلوواط لشحن السيارات الكهربائية بعد الزيادة؟

وبحسب المعلن، ارتفع سعر شحن الكيلووات ساعة عبر شاحن AC البطيء من 3.40 جنيه إلى 3.97 جنيه، بينما زاد سعر الكيلووات ساعة للشاحن DC السريع إلى 7.67 جنيه مقابل 6.55 جنيه سابقًا.

لماذا ارتفعت أسعار شحن السيارات الكهربائية بمصر؟

ويأتي قرار الشركه برفع الأسعار في اعقاب زيادة أسعار شرائح الكهرباء التجارية التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بنسب تراوحت بين 20% و91%؛ على خلفية الأزمة العالمية التي تؤثر على موارد الطاقة، نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

وبالرغم من زيادة أسعار شحنها، يرى قطاع من المستهلكين المقبلين على الشراء في مصر أن مصاريف تشغيل السيارات الكهربائية لا تزال أرخص من مثيلاتها التي تعمل بالوقود، وذلك كون الطرز الكهربائية لا تحتاج إلى صيانات دورية بعكس سيارات البنزين.

في التقرير الآتي أسعار أرخص 5 سيارات كهربائية موديل 2026 متاحة في مصر:

دونج فينج بوكس

تعد من أبرز الخيارات الكهربائية في مصر وأرخصها سعرا، فهي متاحة بأسعار 770 ألف جنيه للنسخة بمدى 330كم، وتصل إلى 870 ألف جنيه للنسخة بمدى 430 كم.

تعمل دونج فينج بوكس بمحرك كهربائي يولد قوة 70 وات (95 حصان) وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتدعم الشحن السريع،ببطاريتين بسعة 300 كم و430 كم.

بي واي دي دولفين سيرف

تم إطلاق بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية رسميًا في مصر عبر مجموعة المنصور للسيارات في فبراير 2026، وتتوفر بفئة واحدة Comfort/Surf.

تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 39كيلوواط يولد قوة 74 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر، وتوفر مدى 300 كم في الشحنة الواحدة.

تدعم السيارة الشحن المتردد AC بقدرة 7كيلووواط ،و الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 85 كيلوواط.

وتتوفر السيارة بسعرها الرسمي 899,900 جنيه.

أرك فوكس T1

أرك فوكس T1 سيارة SUV صغيرة تتمتع بمدى قيادة يصل إلى 425كم، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وعمليًا في السوق المصري.

تأتي السيارة T1 بمحرك كهربائي 70 كيلوواط يولد قوة 95 حصان ،وعزم دوران 176 نيوتن متر.

السيارة مزودة ببطارية ليثيوم بسعة 42.2 كيلوواط ساعة توفر مدي قيادة يصل إلى 425 كم، وتدعم الشحن السريع.

تتوفر فئة PRO بسعر 855 ألف جنيه، وفئة PLUS بسعر 925 ألف جنيه.

آرك فوكس كاولا S

تعد آرك فوكس كاولا S أول سيارة كهربائية من فئة الميني فان MPV تطرح ضمن الفئة الاقتصادية محليًا. تعتمد السيارة على بطارية من نوع فوسفات الحديد الليثيوم بسعة تقارب 58.86 كيلوواط/ساعة.

وتوفر مدى تشغيليا قد يصل إلى نحو 500 كم بالشحنة الواحدة، مع محرك كهربائي أمامي يولد قوة تقارب 163 حصانا وسرعة قصوى محدودة.

وتتوفر السيارة بفئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و125 ألف جنيه للفئة الأولى Air، ,وبسعر مليون و200 ألف جنيه للفئة الثانية Pro.

إم جي 4

يقدم المنصور للسيارات الوكيل المحلي لعلامة إم جي التجارية في مصر، السيارة إم جي 4 الكهربائية بفئتين Standard و Luxury، وهي من أرخص السيارات الكهربائية أيضًا وتأتي بمحرك دفع خلفي ،وتدعم الشحن السريع أو العادي.

الفئة الأولى Standard :

تأتي بمحرك 51 كيلوواط يولد قوة 168 حصان ،وعزم دوران 250 نيوتن متر.

وتتوفر بسعر مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الثانية Luxury :

تأتي بمحرك 64 كيلوواط يولد قوة 200 حصان ،وعزم دوران 250 نيوتن متر.

وسعرها الرسمي مليون و400 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر

تصل إلى 100 ألف جنيه.. زيادة أسعار سيارات زيكر الجديدة في مصر