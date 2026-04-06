أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل المحلي الحصري لعلامة زيكر (ZEEKR) الصينية في مصر، عن زيادة أسعار جميع طرازاتها بالسوق المحلي حتى 100 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

أسباب ارتفاع أسعار سيارات زيكر في مصر

ويأتي قرار الوكيل المحلي للعلامة الصينية، بالتزامن مع موجة ارتفاع الأسعار التي تعصف بسوق السيارات المصري منذ بداية شهر مارس، وذلك على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران مع كل من أمريكا وإسرائيل.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات زيكر الجديدة في مصر بعد الزيادة:

زيكر X

ارتفعت أسعار Zeekr X في مصر، حيث جاءت الفئة Premium بسعر 1,699,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Flagship نحو 1,849,000 جنيه.

زيكر 7X

كما شهدت Zeekr 7X زيادات سعرية، لتبدأ الفئة Standard من 2,099,000 جنيه، وتصل الفئة Long Range إلى 2,499,000 جنيه، فيما بلغت الفئة Performance نحو 2,799,000 جنيه.

زيكر 001

وارتفعت أسعار Zeekr 001، حيث تبدأ الفئة Long Range من 2,549,000 جنيه، وتصل الفئة Performance إلى 2,849,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Flagship نحو 3,049,000 جنيه.

