أقرت شركة أوتوموبيلتي، الوكيل المعتمد لعلامة جيلي التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة كولراي كروس أوفر العائلية موديل 2026 المجمعة محليًا، بقيمة ثابتة 24 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

أسعار جيلي كولراي بعد التخفيض

وبعد التخفيض أصبحت أسعار جيلي كولراي المجمعة تبدأ من 975 ألف جنيه للفئة Comfort القياسية، ومليون و75 ألف جنيه للفئة Premium الثانية، والفئة Sport الأعلى تجهيزًا تراجع سعرها إلى مليون و199 ألف جنيه.

ومن المتوقع بحسب خبراء أن تسبب التخفيضات المعلنة من وكيل جيلي الصينية بأسعار كولراي ضغطًا على عدد من السيارات التي تندرج في نفس الشريحة السعرية، وبخاصة أن أغلب تلك السيارات ارتفعت أسعارها أكثر من مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أبرز منافسي جيلي كولراي في مصر :

ستروين C3 إيركروس

تقدم ستروين C3 إيركروس بمحرك تربو سعة 1200 سي سي موزعة على 3 سلندر بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر عند 1500 دورة محرك/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

تتوفر ستروين C3 إيركروس موديل 2025 بفئتين من التجهيزات وتباع خلال أبريل الجاري بأسعار رسمية تبدأ من مليون و225 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و370 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

شانجان UNI T

تتاح شانجان UNI-T بمحرك 1.5 لتر توربو بقوة 177 حصانًا يوفر أداءً ديناميكيًا استثنائيًا، مع ناقل حركة Speed WET DCT-7، ونظام توجيه EPS (Speed Sensing)

تقدم UNI-T موديل 2026 بفئتين من التجهيزات وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون و399 ألف جنيه للنسخة القياسية، ومليون و499 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

جي إيه سي GS3 emzoom

تعد جي إيه سي GS3 emzoom الأكثر تنافسية وسيارة جيلي حيث تقدم سيارة جي إيه سي بأسعار تبدأ من 920 ألف جنيه للفئة الأولى ومليون و29 ألف جنيه للثانية، ومليون و99 ألف جنيه للثالثة، فيما الفئة الأعلى تجهيزًا تباع بمليون و199 ألف جنيه.

تعتمد جي إيه سي GS3 emzoom موديل 2026 على سواعد محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 177 حصان وناقل حركة أوتوماتيك DSG.

شيري تيجو 7 برو

تقدم شيري تيجو 7 برو موديل 2026 في السوق المصري بفئتين من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و130 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها مليون و230 ألف جنيه.

تتوفر سيارة شيري في السوق المصري بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر، وينتج قوة 154 حصان ميكانيكي، وينقل طاقة المحرك للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

بيجو 2008

تتوفر بيجو 2008 موديل 2026 في مصر بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون و500 ألف جنيه للفئة القياسية، ومليون و650 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تستمد بيجو 2008 طاقتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي تربو، ينتج المحرك قوة 130 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

