برلين - (د ب أ):

أوصت مجلة السيارات "أوتوجاتسيته" المقبلين على شراء سيارة كهربائية مستعملة بالانتباه إلى ما يعرف بحالة صحة البطارية (State of Health)، والمعروفة اختصارا باسم SoH.

وأوضحت المجلة الألمانية أن حالة صحة البطارية تعد مؤشرًا على العمر الافتراضي المتبقي للبطارية، مشيرة إلى أنها تبين مدى المسافة، التي يمكن قطعها بشحنة البطارية.

وأضافت "أوتو جاتسيته" أن البطاريات تعد عُرضة للتآكل والاستهلاك، نظرا لأنها تتقادم بمرور الوقت من ناحية، وتستهلك دوريًا من ناحية أخرى من خلال دورات القيادة وعمليات إعادة الشحن المتكررة.

كيف تفحص بطارية السيارة الكهربائية؟

وعن كيفية فحص الحالة، أوضحت "أوتوجاتسيته" أنه يتم توصيل جهاز التشخيص بالسيارة عبر واجهة OBD، ويتم فحص البطارية حتى مستوى الخلية.

وتكمن المشكلة حاليًا في نقص الإجراءات الموحدة لتحديد حالة صحة بطارية السيارات الكهربائية، علما بأن بعض المراكز والهيئات تكتفي بقراءة قيمة حالة صحة البطارية SoH المحددة بواسطة السيارة دون إجراء فحص تشخيص فعلي للبطارية.

هل ينطبق معيار Euro 7 للانبعاثات على السيارات الكهربائية؟

وسوف تفرض معايير الانبعاثات الجديدة Euro 7 ضرورة الاعتماد على إجراء موحد لفحص حالة البطارية، والذي سوف يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في السيارات الكهربائية المستعملة.

