

تعد منظومة التعليق بالسيارة أو ما يعرف بـ "العفشة" من أهم الأجزاء المسؤولة عن ثبات السيارة وراحة القيادة، إلا أن كثيرًا من السائقين لا ينتبهون إلى العلامات الأولى التي تشير إلى وجود خلل بها، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأعطال وارتفاع تكلفة الإصلاح مع الوقت.

ويؤكد متخصصون في صيانة السيارات أن هناك عددًا من العلامات الواضحة التي تظهر أثناء القيادة، وتكشف مبكرًا عن وجود مشكلة في بعض أنظمة التعليق "العفشة"، خاصة مع كثرة الاستخدام والسير على الطرق غير الممهدة.

إشارات تحذيرية لا تتجاهلها في سيارتك

أصوات "الخبط" و"الطقطقة"

من أكثر العلامات الشائعة التي تشير إلى وجود مشكلة بنظام التعليق، سماع أصوات "خبط" أو "طقطقة" عند السير فوق المطبات أو أثناء التحرك على الطرق الغير ممهدة، وقد تكون هذه الأصوات ناتجة عن تلف في "بيض المقص" أو "الجلب" أو المساعدين.

ويؤدي تجاهل هذه الأصوات لفترات طويلة إلى زيادة الأحمال على باقي أجزاء نظام التعليق، ما قد يتسبب في تلف أجزاء إضافية داخل السيارة.

اهتزاز عجلة القيادة أثناء السير

كما يعتبر اهتزاز عجلة القيادة، خاصة على السرعات المتوسطة والعالية، من العلامات المهمة التي تستدعي فحص العفشة، حيث قد يشير ذلك إلى وجود خلل في الاتزان أو تآكل بعض مكونات نظام التعليق والتوجيه.

وفي بعض الحالات، قد يلاحظ السائق أن السيارة أصبحت أقل ثباتًا أثناء تغيير الاتجاهات أو عند المناورة، وهي من العلامات التي لا يجب تجاهلها.

تآكل الإطارات بصورة غير طبيعية

ويكشف التآكل غير المنتظم للإطارات عن احتمالية وجود مشكلة في زوايا العجل أو أحد أجزاء العفشة، خاصة إذا كان التآكل يظهر بشكل أكبر في جانب دون الآخر.

ويؤكد خبراء السيارات أن استمرار القيادة بهذه الحالة قد يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للإطارات، إلى جانب التأثير على ثبات السيارة واستهلاك الوقود.

ميل السيارة أو انخفاض أحد الجوانب

ومن العلامات التي تشير أيضًا إلى وجود خلل بنظام التعليق، ملاحظة انخفاض أحد جوانب السيارة عن الآخر أو ميل السيارة أثناء الوقوف، وهو ما قد يكون مرتبطًا بضعف أحد المساعدين أو تلف بعض المكونات الداخلية.

كما قد يشعر قائد السيارة بزيادة واضحة في ارتداد السيارة بعد السير فوق المطبات، وهي علامة ترتبط غالبًا بانتهاء العمر الافتراضي للمساعدين.

أصوات مع لف الدركسيون

وفي بعض السيارات، تظهر أصوات "تزييق" أو "تخبيط" عند لف عجلة القيادة بالكامل، خاصة أثناء الركن، وقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشكلة في أجزاء الربط أو بعض مكونات نظام التعليق الأمامي.

وينصح المتخصصون بضرورة إجراء فحص دوري لنظام التعليق بالسيارة أو ما يعرف بـ "العفشة: وعدم تجاهل أي أصوات أو اهتزازات غير معتادة، لأن الاكتشاف المبكر للأعطال يساهم في تقليل تكاليف الإصلاح والحفاظ على ثبات السيارة وسلامة القيادة.