إعلان

مواطنو الصين وأمريكا يتسببون في فقدان فولكس فاجن 4% من مبيعاتها بـ2026

كتب : مصراوي

04:44 م 13/04/2026 تعديل في 04:44 م

فولكس فاجن الألمانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فولفسبورج - (د ب أ):

لا يزال انخفاض حركة البيع والشراء في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، اللذين يعدان أكبر سوقين لتجارة السيارات بالعالم، يؤثر سلبًا على مبيعات مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات.

أرقام مبيعات العام الحالي

فقد سلمت المجموعة على مستوى العالم خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي 2.05 مليون سيارة من جميع علاماتها، بانخفاض قدره 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أعلنت المجموعة اليوم الاثنين في مقرها بمدينة فولفسبورج.

وأشارت المجموعة إلى أن حصتها السوقية العالمية ظلت مستقرة إلى حد كبير، رغم تراجع السوق الإجمالي بشكل ملحوظ.

ماذا يحدث لأكبر شركة سيارات أوروبية في الصين؟

وفي الصين، حيث تواجه أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا سوقا متراجعًا ومنافسة محلية، تم تسليم 548 ألفا و700 سيارة خلال الربع الأول، بانخفاض يقارب 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي أمريكا الشمالية، حيث تتأثر شركات صناعة السيارات الأوروبية بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجعت عمليات التسليم بأكثر من 13% لتصل إلى 205 آلاف و500 سيارة.

في المقابل، حققت فولكس فاجن نموًا في ألمانيا وكذلك في عموم أوروبا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض التراجع في الصين وأمريكا الشمالية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

اقتصاد

أخبار المحافظات

أخبار مصر

علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

