إعلان

ارتفاع أسعار أحدث سيارات ديبال في مصر حتى 140 ألف جنيه.. التفاصيل

كتب : محمد جمال

03:59 م 19/03/2026
    ديبال G318 الجديدة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارتها الجديدة ديبال G318 بقيمة تصل إلى 140 ألف جنيه خلال مارس الجاري.

ارتفعت أسعار ديبال G318 الجديدة بقيمة تصل إلى 140 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون 990 ألف جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا 2 مليون 140 ألف جنيه.

منظومة دفع ديبال G318

تقدم Deepal G318 بمنظومة REEV (Range Extended Electric Vehicle)، التي تجمع بين القيادة الكهربائية والكفاءة الممتدة للمدى، لتضع معايير جديدة في فئتها من حيث الأداء والاعتمادية.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع رباعي 4WD بمحركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 424 حصانًا و 575 نيوتن متر عزم، ما يمنحها قدرات متميزة على الطرق الوعرة، إلى جانب مدى قيادة يصل إلى 998 كيلومترًا وفقًا لمعيار CLTC، في انعكاس واضح للتوازن بين القوة والكفاءة.

أنظمة الأمان والراحة في ديبال G318

وتتميز السيارة بحزمة متكاملة من التقنيات المتطورة، تشمل نظام كاميرات 360 درجة مع خاصية الشاسيه الشفاف، ونظام تعليق هوائي ب 6 مستوايات مختلفه يعزز الثبات والراحة في مختلف ظروف القيادة، فضلًا عن جنوط قياس 20 بوصة تضيف حضورًا قويًا على الطريق وتكمل التصميم الجريء للسيارة.

وفي إطار تعزيز ثقة العملاء، توفر ديبال ضمانًا ممتدًا على السيارة لمدة 6 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، إلى جانب ضمان خاص بمنظومة REEV لمدة 8 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، ما يعكس التزام العلامة بتقديم تجربة امتلاك موثوقة وقيمة طويلة الأمد.

إعلان

إعلان

