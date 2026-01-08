مع استمرار التحذيرات| نصائح مهمة لقيادة السيارة وسط الأمطار والرياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس يوم غد الجمعة، والذي من المتوقع أن يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ووفقًا للأرصاد الجوية، ستتعرض عدد من مدن ومحافظات شمال البلاد إلى موجة من الأمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء تتراوح سرعتها من 40 إلى 60 كيلومترا بالساعة.

وتعد قيادة السيارات من المهام الصعبة في هذه الأجواء حيث تزداد مخاطر حوادث السير، وخاصة عند القيادة بالطرق المبتلة بفعل تجمع الأمطار، مع ارتفاع درجة صعوبة التحكم بالسيارة لانخفاض تأثير الفرامل.

ويرصد التقرير التالي أبرز النصائح التي يجب اتباعها للقيادة بأمان أثناء تساقط الأمطار:

الحذر من المنخفضات

في الأماكن المنخفضة غالبًا ما تتجمع مياه الأمطار فيها وهو ما يسبب انزلاق السيارة على الماء، مما يفقد الإطارات تماسكها بأرضية الطريق، ولا يمكن التحكم بالسيارة. وهنا يُنصح برفع القدم عن دواسة الوقود و الإمساك بالمقود وفصل المحرك عن الحركة.

ميكانيكية السيارة

لمزيد من الحذر يجب التأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة ودوائرها الكهربية ومساحات الزجاج والمكابح قبل استقلال السيارة.

نوافذ السيارة

لمنع تكثف البخار على زجاج السيارة يجب الاستعانة بفتحات التهوية أو فتح النوافذ ولو قليلاً لتجديد الهواء في المقصورة.

الطرق الزراعية والصحراوية

يجب خفض سرعة السيارة وزيادة التركيز والانتباه عند المرور عبر بالمناطق الزراعية والصحراوية خاصةً في الصباح، ذلك لارتفاع احتمالية تعرض تلك الطرق للإصابة بالشبورة الكثيفة ببعض مناطقها أو تراكم مياه الأمطار بها.

تشغيل أضواء السيارة

ينصح الخبراء؛ بتشغيل أضواء السيارة الأمامية والخلفية؛ حيث إن الضوء النهاري يعمل فقط في الأمام، في حين تبقى الإضاءة الخلفية مظلمة.

مسافة كافية

يجب عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.

استخدام الفرامل

يجب الحذر عند استخدام الفرامل لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.

ترك الموبايل

حذر الخبراء؛ أن الخطر الكبير يكمن في تشتيت الانتباه؛ فصحيح أن قائد السيارة لا ينبغي أن يصرف انتباهه إلى الهاتف أو جهاز اللاب توب في جميع أوقات العام، إلا أن الأمر يزداد أهمية في فصل الشتاء؛ حيث يجب أن تكون الاستجابة فيهما بشكل أسرع.

وسط الطريق

حاول الالتزام بالسير في وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه والأوحال أقل.

السيارة الأمامية

عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامك.

السرعة المقررة

لا تجازف بأي حال وتتخطى السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، فالمخالفة في هذه الأجواء قد تعرضك ومن معك للهلاك.

القيادة ببطء

ينصح بالقيادة ببطء بعد الأمطار داخل الأنفاق، حتى لا يتسرب الماء إلى الجزء الخاص بالسحب في المحرك، وكذلك القيادة ببطء على الجسور والطرق السريعة، والحذر من الرياح الجانبية، خاصة عند مناورات اجتياز الشاحنات الكبيرة.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026