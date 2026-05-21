انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 49 و58 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع، بتراجع 52 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع، بتراجع 58 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.81 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا للشراء والبيع.