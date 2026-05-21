انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 49 و58 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع، بتراجع 52 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع، بتراجع 58 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.81 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا للشراء والبيع.