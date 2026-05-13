دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأجرى وانج يي اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وفق ما أفادت شينخوا صباح اليوم الأربعاء.

ويتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، الشريك الاستراتيجي والاقتصادي الرئيسي لإيران، مساء الأربعاء.

وأضافت "شينخوا"، أن وانج يي دعا باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة والمساهمة في معالجة القضايا المتعلقة بفتح مضيق هرمز بشكل صحيح.

وقال وانج يي: "ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز".

ووصلت العملية الدبلوماسية التي تتوسط فيها باكستان لحل الأزمة إلى طريق مسدود.

والثلاثاء، رفضت الحكومة الإيرانية فكرة تعديل مقترحاتها التي قال ترامب إنها "غير مقبولة إطلاقا"، وفقا لسكاي نيوز.