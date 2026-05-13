مواعيد مراجعات "ليلة الامتحان" لتلاميذ المرحلة الابتدائية الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:00 ص 13/05/2026

المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، إتاحة مراجعات (ليلة الامتحان) لتلاميذ الشهادة الابتدائية، من خلال مبادرة “معًا نتعلّم”.

- وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت، ١٦ من مايو الجاري.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن موعد بدء المراجعات، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026، في تمام الثامنة مساءً.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم شرح كل المواد الدراسية بطريقة سهلة وبسيطة، مع التركيز على أهم الأفكار والأسئلة التي تساعدكم على الفهم الجيد والاستعداد للامتحانات.

ولفت قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه يقدم مراجعات ليلة الامتحان مجموعة مميزة من المعلمين بطريقة بسيطة وواضحة تناسب جميع التلاميذ.

- طريقة الحضور:

يمكن لتلاميذ الصف السادس الابتدائي، الحضور من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

إجراءات إصدار قرار علاج على نفقة الدولة.. خطوات واجبة على المريض
