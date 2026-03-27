شهد سوق السيارات المصري، خلال شهر مارس موجة من الارتفاع بأسعار السيارات الجديدة والتي طالت العديد من السيارات، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من عام من التراجعات المتتالية التي شهدها السوق المحلي.

وتأتي الزيادات المتتالية التي لحقت بأكثر من 40 سيارة جديدة على خلفية الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وما تسببت فيه من توتر بحركة الملاحة وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن والتأمين.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال الشهر الجاري:

هافال H6



تبدأ أسعار H6 الجديدة في السوق المصري من مليون و325 ألف جنيه للفئة Platinum الأولى، ومليون و515 ألف جنيه للفئة Ultra الثانية كاملة التجهيزات

Li6 Pro



ارتفعت أسعار Li6 Pro الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه وأصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 2.500.000 جنيه.

Li 7 Ultra



ارتفعت أسعار L7 ULTRA الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه وأصبحت تبدأ أسعارها من 3 مليون و100 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 3 مليون و600 ألف جنيه.

Li 9 Ultra



ارتفعت أسعار Li 9 Ultra الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه، وأصبحت تباع بسعر رسمي 4 مليون 350 ألف جنيه.

هافال H7 HEV



قدمت هافال H7 HEV الجديدة في السوق المصري بعد ارتفاع أسعارها بفئة واحدة سعرها مليون و710 آلاف جنيه.

هيونداي إلنترا AD



وبعد الزيادة الأخيرة، تقدم إلنترا AD بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من:تقدم هيونداي إلنترا AD بثلاث فئات من التجهيزات بعد الزيادة بأسعار رسمية تبدأ من 960 ألف جنيه للفئة Smart، والفئة Modern الثانية بمليون 50 ألف جنيه، أما الفئة sunroof Modern سعرها مليون 60 ألف جنيه، والفئة Topline الأعلى تجهيزًا بمليون 155 ألف جنيه.

شانجان EADO



ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة أصبح شانجان أيدو الجديدة تباع بأسعار رسمية تبدأ من 780 ألف جنيه بدلًا من 775 ألف جنيه للفئة Elite الأولى، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا بات سعرها 850 ألف جنيه مقارنة بـ825 ألف جنيه سابقًا.

شيري أريزو 5



ووفقًا للمعلن من الوكيل فقد أصبحت أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 المجمعة محليًا تبدأ من 690 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية ارتقى سعرها إلى 735 ألف جنيه مقابل 715 ألف جنيه سابقًا، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 775 ألف جنيه مقابل 755 ألف جنيه.

شيري أريزو 6 GT



وبحسب القائمة السعرية الجديدة، أصبحت شيري أريزو 6 GT التي تعد أحدث سيارات العلامة الصينية بمصر تباع بـ920 ألف جنيه للفئة الأولى بدلًا من 870 ألف جنيه، والفئة الثانية كاملة التجهيزات ارتفعت إلى 980 ألف جنيه مقابل 930 ألف جنيه سابقًا.

شيري تيجو 4 برو



تقدم شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر خلال الشهر الجاري بسعر رسمي يبدأ من 915 ألف جنيه، والفئة الثانية 955 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي مليون و20 ألف جنيه.

شيري تيجو 7



ووفقًا لأحدث قائمة أصبحت شيري تيجو 7 المجمعة بمصانع الشركة في مصر تبدأ من 965 ألف جنيه للفئة الأولى مقابل 950 ألف جنيه، والفئة الثانية بات سعرها الجديد مليون و35 ألف جنيه بدلًا من مليون و20 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو ماكس



ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فقد ارتفعت شيري تيجو 7 برو ماكس بفئاتها بقيمة ثابتة 30 ألف جنيه، وبذلك تصبح أسعارها تبدأ من مليون و230 ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا مليون و330 ألف جنيه.

شيري تيجو 8



ويعد تحريك الأسعار المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية الأول خلال عام 2026 الجاري،وبعد الزيادة أصبحت تيجو 8 موديل 2026 تبدأ من مليون و120 ألف جنيه للفئة الأولى سباعية المقاعد، والفئة الثانية خماسية المقاعد مليون و180 ألف جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سباعية المقاعد مليون و220 ألف جنيه.

شيري تيجو 8 برو ماكس



وبعد الزيادة الأخيرة أصبحت أسعار تيجو 8 برو ماكس المستوردة تبدأ من مليون و490 ألف جنيه بدلًا من مليون و450 ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا تباع حاليًا بمليون و590 ألف جنيه مقابل مليون و550 ألف جنيه.

ديبال S05



تبدأ أسعار ديبال SO5 من مليون و590.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 740.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية

ديبال S07



ديبال SO7 الجديدة تبدأ أسعارها من مليون و890.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ، ومليون و990.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

ديبال G318



تبدأ أسعار ديبال G318 الجديدة من مليون و990 ألف جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا مليونين و140 ألف جنيه.

جيتور T2 i-DM



تأتي جيتور T2 i-DM الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة مزودة بمنظومة هجينة قابلة للشحن (PHEV)، وطرحت بفئة Luxury بسعر يبلغ 2,060,000 جنيه.

سوإيست S05



وبحسب القائمة الجديدة، ارتفع سعر طراز S05 ليصل إلى مليون و10 آلاف جنيه، مقابل 949 ألف جنيه سابقًا، بزيادة قدرها 61 ألف جنيه.

سوإيست S06



كما شهد طراز S06 زيادات متفاوتة، حيث سجلت فئة Highline نحو مليون و290 ألف جنيه بدلًا من مليون و249 ألف جنيه، بزيادة 41 ألف جنيه، فيما بلغت فئة Premium نحو مليون و425 ألف جنيه مقارنة بمليون و384 ألف جنيه سابقًا، بنفس قيمة الزيادة، مع توافر محرك بسعة 1.6 لتر تيربو في الفئة الأعلى.

سوإيست S07



وفيما يتعلق بطراز S07، ارتفع سعر فئة Highline إلى مليون و320 ألف جنيه بدلًا من مليون و259 ألف جنيه، بزيادة 61 ألف جنيه، بينما وصلت فئة Premium إلى مليون و460 ألف جنيه مقارنة بمليون و399 ألف جنيه سابقًا، بنفس قيمة الزيادة.

سوإيست S09



أما الطراز الأكبر S09 بفئة Flagship، فقد سجل أقل زيادة ضمن القائمة، حيث بلغ سعره مليون و550 ألف جنيه بدلًا من مليون و519 ألف جنيه، بزيادة 31 ألف جنيه.

بيجو 408



تقدم بيجو 408 موديل 2026 بعد انتهاء عرض الكاس باك عليها في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,890,000 جنيه للفئة Allure، وتصل إلى 2,200,000 جنيه للفئة GT Pack

بيجو 2008



تقدم بيجو 2008 موديل 2026 بعد انتهاء عرض الكاس باك عليها في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,500,000 جنيه للفئة Allure، وتصل إلى 1,650,000 جنيه للفئة GT.

بيجو 3008



تقدم بيجو 3008 موديل 2026 بعد انتهاء عرض الكاس باك عليها في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,990,000 جنيه للفئة Allure، وتصل إلى 2,250,000 جنيه للفئة GT.

بيجو 5008



تقدم بيجو 5008 موديل 2026 بعد انتهاء عرض الكاس باك عليها في مصر بسعر يبدأ من 2,175,000 جنيه للفئة Allure، وتصل إلى 2,450,000 جنيه للفئة GT.

MG 5



ارتفعت أسعار السيارة MG 5 موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 859,990 جنيه للفئة Comfort، وتصل إلى 959,990 جنيه للفئة Luxury.

MG ZS



ارتفعت أسعار السيارة MG ZS موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 989,990 جنيه للفئة Comfort، وتصل إلى 1,109,990 جنيه للفئة PLUS.

MG GT



ارتفعت أسعار السيارة MG GT موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 1,059,990 جنيه للفئة Comfort، وتصل إلى 1,109,990 جنيه للفئة Luxury.

MG G50 Plus



ارتفعت أسعار السيارة MG G50 Plus موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه وأصبحت سعرها 1,289,990 جنيه.

MG ONE



ارتفعت أسعار السيارة MG ONE موديل 2026 بقيمة 70 ألف جنبه، وأصبح سعرها 1,369,900 جنيه للفئة Luxury

MG RX5+



ارتفعت أسعار السيارة MG RX5+ موديل 2026 بقيمة 60 ألف جنيه وأصبح سعرها 1,440,000 جنيه للفئة Luxury.

MG HS+



تقدم MG HS+ موديل 2026، بزيادى 35 ألف جنيه وأصبح سعرها 1,485,000 جنيه للفئة Luxury أما نسخة HEV أصبح سعرها 1.610.00 جنيه.

MG 7



ارتفعت أسعار السيارة MG 7 موديل 2026 بقيمة 35 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 1,625,000 جنيه للفئة LUX، وتصل إلى 1,725,000 جنيه للفئة Trophy.

MG Cyberster



تقدم السيارة MG Cyberster موديل 2026 بزيادة 100 ألف جنيه وأصبح سعرها الرسمي 2,850,000 جنيه.

نيسان صني

تقدم السيارة نيسان صني بثلاث فئات مختلفة، ويبدأ سعرها بعد انتهاء التخفيضات من 745 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تأتي الفئة AT Mid بسعر 780 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 810 ألف جنيه.

نيسان سنترا

تقدم السيارة نيسان سنترا بفئة واحدة بعد انتهاء العروض، وهي فئة Highline، حيث عاد سعرها إلى مليون و20 ألف جنيه.

نيسان جوك

تشمل انتهاء العروض أيضًا السيارة الكروس أوفر نيسان جوك، التي تقدم بأربع فئات مختلفة، ويبدأ سعرها من مليون و95 ألف جنيه للفئة Acenta، والفئة Tekna بسعر مليون و195 ألف جنيه، أما الفئة Tekna N-Design بسعر مليون و245 ألف جنيه، والفئة Tekna N-Sport عالية التجهيز بسعر مليون و245 ألف جنيه.

نيسان قشقاي

تقدم السيارة نيسان قشقاي بعدة فئات، ويبدأ سعرها من مليون و499 ألف جنيه للفئة N-Connecta، بينما الفئة N-Connecta+ بسعر مليون و675 ألف جنيه، والفئة N-Connecta +2T بسعر مليون و695 ألف جنيه، والفئة Tekna بسعر مليون و784 ألف جنيه، والفئة Tekna 2T بسعر مليون و804 ألف جنيه، والفئة N-Design e-PWR بسعر مليون و919 ألف جنيه، والفئة Tekna+ 4WD بسعر مليون و964 ألف جنيه، والفئة Tekna+ 4WD 2T بسعر مليون و984 ألف جنيه.

نيسان إكس تريل

تقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات نيسان إكس تريل بثلاث فئات، ويبدأ سعرها من مليونين و199 ألف و990 جنيه للفئة Acenta Plus، والفئة N-Trek بسعر مليونين و279 ألف و990 جنيه، والفئة Tekna بسعر مليونين و499 ألف و990 جنيه.

نيسان نافارا

تقدم سيارات البيك أب نيسان نافارا بعدة إصدارات، ويبدأ سعرها من مليون و355 ألف جنيه لنسخة Chassis Cab، والنسخة Single Cab بسعر مليون و400 ألف جنيه، والفئة D23 DC YD25 MID 4WD MT XE Plus بسعر 4 ملايين و325 ألف جنيه، والفئة D23 DC YD25 HI 4WD MT LE Plus RDIOA بسعر 5 ملايين و375 ألف جنيه، والفئة D23 DC YD25 HI 4WD AT LE Plus RDIOA بسعر 5 ملايين و825 ألف جنيه، فيما بقيت الفئة D23 DC YD25 HI 4WD AT SE Plus RDIOA دون تغيير عند 4 ملايين و725 ألف جنيه.

نيسان باترول

تقدم السيارة نيسان باترول بعدة فئات، ويبدأ سعرها من 8 ملايين و990 ألف جنيه للفئة XE V6، والفئة SE T2 V6 بسعر 9 ملايين و600 ألف جنيه، والفئة SE Titanium V6 بسعر 10 ملايين و750 ألف جنيه، والفئة SE PLT CITY V6 بسعر 11 مليون و750 ألف جنيه.

فيما تقدم الفئة LE T1 V6T بسعر 11 مليون و50 ألف جنيه، والفئة LE T2 SR RS V6T بسعر 11 مليون و900 ألف جنيه، والفئة LE Titanium V6 بسعر 13 مليون جنيه، والفئة الأعلى LE PLT CITY V6T بسعر 14 مليون جنيه.

