كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إلى جانب عدد من الظواهر المؤثرة على بعض المناطق.

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن البلاد تشهد شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

أشارت "الأرصاد" إلى نشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، على فترات متقطعة خلال اليوم.

أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

أكدت "هيئة الأرصاد" استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، مع طقس معتدل ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

ولفتت "الهيئة" إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وربما ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

